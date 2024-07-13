Российские телеканалы приняли решение не транслировать соревнования летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом сообщает Sports.ru, передаёт gazeta.ru
«Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и «России-1» нельзя», — сообщается в источнике.
Последний раз аналогичная ситуация складывалась 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Допуск нейтральных спортсменов из РФ и Беларуси к Играм
В декабре 2023 года МОК постановил, что атлеты из России и Беларуси будут допущены к соревнованиям лишь в нейтральном статусе, без флагов своих стран и иной национальной атрибутики. Участвовать в Играх не смогут спортсмены, которые активно поддерживают СВО, а также связаны с российской или белорусской армией, силовыми структурами и органами безопасности этих стран.
В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали эти условия "несправедливыми", но указали, что ОКР не пойдет "по пути бойкота". По последним данным, разрешение МОК выступить на Олимпиаде в Париже получили 27 российских спортсменов, пишет dw.com
Федерация дзюдо России уже заявила, что не отпустила четырех допущенных атлетов на Олимпиаду, поскольку еще 13 человек не были допущены. В Федерации спортивной борьбы России также решили отказаться от участия в Играх.
В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.