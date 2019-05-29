Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, несчастный случай на Днестре произошёл 13 июля примерно в 17:10 в районе насосной станции у села Кицканы.
Трёхлетний мальчик остался без мамы. 29-летняя женщина утонула, пока её сын спал на берегу.
Выяснилось: четверо взрослых и трое детей приехали на берег реки у Кицкан отдохнуть. Распивали спиртное. 29-летняя женщина с другом и двумя племянниками зашла в воду. Начала тонуть. Мужчина вытащил детей на берег и бросился обратно, стал нырять. Но подругу не нашёл, её уже унесло течением. Сестра на берегу вызвала спасателей.
Тело утонувшей пока не найдено.
Специалисты ГУпЧС в очередной раз напоминают: купаться в необорудованных местах – там, где нет спасателей – опасно для жизни. Заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения – чревато трагическими последствиями.