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Ещё одна трагедия на воде

Ещё одна трагедия на воде
фото: novostipmr.com

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, несчастный случай на Днестре произошёл 13 июля примерно в 17:10 в районе насосной станции у села Кицканы.

Трёхлетний мальчик остался без мамы. 29-летняя женщина утонула, пока её сын спал на берегу.

Выяснилось: четверо взрослых и трое детей приехали на берег реки у Кицкан отдохнуть. Распивали спиртное. 29-летняя женщина с другом и двумя племянниками зашла в воду. Начала тонуть. Мужчина вытащил детей на берег и бросился обратно, стал нырять. Но подругу не нашёл, её уже унесло течением. Сестра на берегу вызвала спасателей.

Тело утонувшей пока не найдено.

Специалисты ГУпЧС в очередной раз напоминают: купаться в необорудованных местах – там, где нет спасателей – опасно для жизни. Заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения – чревато трагическими последствиями.
  • Вчера, 07:22
  • DTV
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