Группа нобелевских лауреатов — 51 человек — опубликовала обращение с призывом прекратить огонь на Украине, в секторе Газа и в десятках других военных конфликтах по всему миру, информирует eadaily.com
Письмо, опубликованное «Новой газетой», адресовано участникам конфликтов, папе римскому Франциску, далай-ламе XIV, патриарху Константинопольскому Варфоломею, Организации Объединенных Наций (ООН), Европейскому парламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы.
«Период недожития каждого убитого в среднем около 40 лет. Это значит, что каждые 100 тысяч убитых — это 4 миллиона лет будущего! Это несделанные открытия, нерожденные дети, это сиротство… Если политики не могут договориться, пусть отнесут решение вопросов на суд будущих поколений и прекратят огонь», — призвали лауреаты Нобелевской премии.
Они предлагают сделать три шага, которые, по их мнению, необходимы для достижения мира:
1. Незамедлительное прекращение огня.
2. Обмен пленных по формуле «всех на всех», освобождение заложников и возвращение тел погибших.
3. Начало переговоров.
Среди подписавших обращение вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, генетик Эмманюэль Шарпантье, химик Алан Хигер и целый ряд лауреатов нобелевской премии по химии, физике и медицине.