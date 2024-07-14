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Более 50 лауреатов Нобелевской премии призвали прекратить огонь в Украине и секторе Газа

Более 50 лауреатов Нобелевской премии призвали прекратить огонь в Украине и секторе Газа
фото из открытых источников

Группа нобелевских лауреатов — 51 человек — опубликовала обращение с призывом прекратить огонь на Украине, в секторе Газа и в десятках других военных конфликтах по всему миру, информирует eadaily.com

Письмо, опубликованное «Новой газетой», адресовано участникам конфликтов, папе римскому Франциску, далай-ламе XIV, патриарху Константинопольскому Варфоломею, Организации Объединенных Наций (ООН), Европейскому парламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Период недожития каждого убитого в среднем около 40 лет. Это значит, что каждые 100 тысяч убитых — это 4 миллиона лет будущего! Это несделанные открытия, нерожденные дети, это сиротство… Если политики не могут договориться, пусть отнесут решение вопросов на суд будущих поколений и прекратят огонь», — призвали лауреаты Нобелевской премии.

Они предлагают сделать три шага, которые, по их мнению, необходимы для достижения мира:

1. Незамедлительное прекращение огня.

2. Обмен пленных по формуле «всех на всех», освобождение заложников и возвращение тел погибших.

3. Начало переговоров.

Среди подписавших обращение вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, генетик Эмманюэль Шарпантье, химик Алан Хигер и целый ряд лауреатов нобелевской премии по химии, физике и медицине.

  • Вчера, 08:07
  • DTV
  • Просмотров: 111
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