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В Молдове за два года завели более 800 дел из-за миграции украинцев

В Молдове за два года завели более 800 дел из-за миграции украинцев
Источник: Sputnik.md

В Молдавии за два года из-за незаконной миграции граждан Украины было заведено более 800 уголовных дел, сообщил министр внутренних дел Адриан Эфрос в эфире одного из частных телеканалов, информирует news.mail.ru со ссылкой на Sputnik.md

«Было задокументировано 319 уголовных дел из-за незаконной миграции, мы усилили КПП, а также зеленый коридор, чтобы остановить эту незаконную миграцию. В 2022 году было 501 дело, так что наметилась тенденция на снижение, мы постоянно обмениваемся информацией с украинскими коллегами», — заявил Эфрос.

По его словам, за это время были задержаны четыре сотрудника Пограничной полиции, которые были вовлечены в процесс организации незаконной миграции.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
  • Вчера, 08:15
  • DTV
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