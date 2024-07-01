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Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира: Кишинев на 152-м месте

Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира: Кишинев на 152-м месте
фото из открытых источников

Рейтинг формируется на основе информации о потребительских ценах, стоимости недвижимости и показателях качества жизни. За основу Numbeo берет цены в Нью-Йорке, ему автоматически присваивается 100 баллов. Исходя из суммарного балла всех критериев, страна получает оценку и место в рейтинге, передает logos-pres.md

В этот раз рейтинг возглавляют Женева, Цюрих и сам Нью-Йорк. На начало года на первом месте был Гамильтон (Бермуды), пять швейцарских городов и лишь потом Большое яблоко (самое известное прозвище Нью-Йорка).

Кишинев с общим баллом 35,8 находится на 152 месте в мире (из 218) и на 79 месте из 92 в Европе. Полгода столица Молдовы была выше в списке с баллом 36,3, но занимала 273 позицию в рейтинге (из 370).

При этом в четырех из пяти формирующих показателей индекса в РМ очень низкие по сравнению с Нью-Йорком показатели. Например, по графе аренды – всего 11,4 (полгода назад было вообще 10,5), по стоимости жизни плюс аренда – 24,1, по стоимости продуктов питания 32,5, по ценам в ресторанах 27,5. И только по индексу покупательной способности населения 46,7 (шесть месяцев назад было 36,6).

Авторы исследования отмечают, что ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека в Кишинёве составляют 11 758,3 лея, без учета арендной платы.

Следует отметить, что ниже столицы Молдовы в рейтинге стоимости жизни находятся такие города, как Санкт-Петербург, Киев, Минск, Одесса. Замыкает список европейских городов Львов с индексом 25,8.
  • Вчера, 08:25
  • DTV
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