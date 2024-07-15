Приднестровские сельхозпроизводители продолжают сбор урожая текущего года. Среди них: пшеница, ячмень, зеленый горошек, овощные культуры, фрукты и ягоды.
По оперативным данным территориальных управлений сельского хозяйства и природных ресурсов Минсельхозприроды Приднестровской Молдавской Республики аграрии намолотили более 230 тысяч тонн зерна, из которых около 200 тысяч тонн – озимой пшеницы, более 20 тысяч тонн – ячменя, около 10 тысяч тонн – зернового гороха, сообщает government.gospmr
Подходит к завершению уборка озимого рапса. Собрано более 17 тысяч тонн с урожайностью 22,7 центнера с гектара посевов.
Уборка горчицы в начальной стадии. Этой культуры убрано менее десятой доли посевной площади. Намолот превысил 400 тонн.
В овощеводческих хозяйствах республики продолжается уборка ранних сортов картофеля и овощей с последующей реализацией на внутреннем рынке. Картофеля собрано около 160 тонн. Валовый сбор овощных культур составил порядка 2,5 тысяч тонн, из них: 1,4 тысячи тонн зеленого горошка, 380 тонн лука, 100 тонн кабачка, более 40 тонн капусты, около 30 тонн огурцов, более 100 тонн свеклы и 60 тонн моркови. Идет уборка других овощных культур.
В садоводческих хозяйствах Приднестровья ведется уборка плодово-ягодных культур. Собрано порядка 1,2 тысячи тонн косточковых плодов, в том числе: черешни – порядка 450 тонн, вишни – 400 тонн, абрикоса – около 220 тонн, персика – порядка 70 тонн и др.
Ягодных культур собрали 246 тонн.
По итогам уборочной страды 2023 года:
Зерновых и зернобобовых культур было собрано 517 тысяч тонн. Из них, 392 тысячи тонн зерна в уборочном весе без доработки при средней урожайности 42 центнера с гектара земли. Основную долю зерновых составила озимая пшеница, намолот которой в Приднестровье достиг 338 тысяч тонн при средней урожайности 43,3 центнера с гектара, сообщает NewsPMR.Com
Кроме того, зернового гороха урожая прошлого года собрано 6,7 тысячи тонн со средней урожайностью 29,4 ц/га. Озимого ячменя намолочено 30 тысяч тонн со средней урожайностью 39,8 ц/га. Сорго намолочено 12 тысяч тонн со средней урожайностью 35,3 ц/га. Средняя урожайность льна составила более 10,4 центнера, а нута – 10,5 центнера с гектара земли.
Кукурузы на зерно собрано более 130 тысяч тонн со средней урожайностью 59 центнеров с гектара, подсолнечника – 106 тысяч тонн со средней урожайностью 20 центнеров с гектара, сои – 1,7 тысячи тонн со средней урожайностью 13,4 центнера с гектара посевов, озимого рапса – 50 тысяч тонн, горчицы – 2 тысячи тонн, сои – 1,8 тысячи тонн.
Валовый сбор овощных культур в прошлом году превысил 30 тысяч тонн, более 6,8 тысячи тонн – картофель.
Прекрасные результаты. Приднестровским сельхозпроизводителям есть достижения, на которые стоит ориентироваться, и покорять. Надеемся, что текущий год станет столь же успешным, а может быть и более урожайным.