В конце 2024 года заканчивается срок контракта о транзите природного газа через территорию Украины.
Его в 2019 году подписали сроком на 5 лет российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз». Киев неоднократно заявлял, что в 2025 году транзит российского газа будет прекращен. Это заставляет молдавские власти уже сегодня искать альтернативные варианты обеспечения страны голубым топливом, пишет logos-pres.md
Из украинской газотранспортной системы голубое топливо поступает в Словакию (87% от всего объема) и Молдову (13%). Из Словакии газ идет дальше в Австрию, на крупнейший газовый хаб Baumgarten, оттуда — в Венгрию, Италию и другие страны.
С декабря 2022 года компания Moldovagaz получает газ из двух источников: от госпредприятия Energocom и от «Газпрома». Кишинев направляет весь российский газ в непризнанное Приднестровье, в обмен на вырабатываемую Кучурганской ГРЭС электроэнергию.
Министр энергетики Виктор Парликов напоминает, что согласно действующему контракту «Газпром» обязался поставлять газ в Молдову до 2026 года. Если с нового года не будут осуществляться поставки через Украину в Приднестровский регион, то имеются альтернативные технические решения. Один из вариантов - транспортировка российского газа через Турцию и Балканские страны.
В столице Греции Афинах 2-4 июля проходил 28-й ежегодный «круглый стол», организованный изданием The Economist. На этом форуме Виктор Парликов заявил, что в связи с необходимостью диверсификации маршрутов поставки природного газа в Молдову и Украину необходимо продумать решения о расширении мощностей т.н. «вертикального коридора».
В декабре 2014 года Болгария, Греция и Румыния подписали в Брюсселе совместное заявление по природному газу, получившее название «вертикальный коридор». Его концепция состоит в том, чтобы соединить национальные газовые сети трех государств в единую систему для повышения вариативности поставок газа из разных источников и по разным направлениям. Со временем к этой инициативе присоединились несколько стран восточной, южной и центральной Европы, в том числе Венгрия, Австрия, Словакия.
Однако, по оценкам экспертов, газотранспортная инфраструктура в рамках «вертикального коридора» не будет полностью готова к работе в 2025 году, реальный срок ее завершения – не ранее 2027 года.
Инициатива «вертикального коридора» не предполагает конкретных маршрутов перекачки газа, это интеграция самых разных проектов, нацеленных на повышение связанности газовых систем европейских государств с поставками из Турции, Азербайджана (и других восточных стран). Сейчас эта инициатива становится сверхактуальной в связи с возможным прекращением транзита через Украину.
В январе 2024 года Молдова и Украина стали участниками «вертикального коридора», что позволит транспортировать природный газ в Молдову и подземные газохранилища в Украине. Таким образом, Молдова сможет получить доступ к поставкам из Турции, Азербайджана, а также к терминалам сжиженного природного газа в Греции (доставляемого туда морским путем).