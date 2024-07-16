Экономика, транспорт, образование, здравоохранение и цифровизация – вот лишь малый список направлений, которые обсуждались 15 июля в ходе заседания Правительства. Министерства и ведомства подготовили обширный перечень нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование этих сфер. Традиционно встреча проходила в онлайн формате, а решения принимались голосованием членов Правительства. Возглавил работу Александр Розенберг.
Укрепление кадрового резерва системы здравоохранения
Министр здравоохранения Кристина Албул представила предложения по внесению изменений в Положение о порядке распределения и трудоустройства лиц, освоивших образовательные программы начального, среднего, высшего профессионального образования или послевузовского профессионального образования – программы ординатуры за счет средств республиканского бюджета и прошедших государственную (итоговую) аттестацию. На данный момент выпускники медицинского факультета Госуниверситета должны отработать от 3 до 5 лет в государственных учреждениях здравоохранения. Между тем, Минздрав считает целесообразным направлять на обязательную отработку молодых специалистов в медучреждения любых организационно-правовых форм.
«Другими словами, мы даем возможность нашим врачам после ординатуры работать не только в государственных медучреждениях, но и в частных. Врачи после окончания ординатуры часто уезжают за пределы, а для того, чтобы они остались на территории республики, мы им даем возможность отработать не только в государственных учреждениях, но и в частных», — пояснила Кристина Албул.
Это предложение единогласно поддержано членами Правительства, поскольку расширит возможности трудоустройства выпускников, завершивших обучение по образовательным программам высшего профессионального образования в области здравоохранения и медицинских наук за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
В свою очередь Премьер отметил своевременность и актуальность принятого сегодня решения.
«Сегодня наши частные организации, которые занимаются здравоохранением, платят налоги, как все остальные. Организационно-правовая форма не выступает критерием. Речь-то идет о здоровье граждан. Какая разница, где врач будет применять свои профессиональные навыки?», — выразил мнение Александр Розенберг.
Приднестровский госуниверситет вводит актуальные курсы дополнительного образования
В предстоящем учебном году в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко запускают семь новых платных услуг в области дополнительного профессионального образования. Об этом членам Правительства доложила заместитель министра экономического развития по тарифной и ценовой политике Юлия Цициловская. Она подчеркнула, специалисты этих профилей востребованы на современном рынке труда. Речь о психологах, профориентологах, зоотехниках, бухгалтерах, педагогах дополнительного образования, издателях и тренерах по фитнесу. Сроки обучения варьируются от 1 года до 2,5 лет, а стоимость курсов колеблется от 2,2 тыс. рублей, до 6,5 тыс. рублей.
Госуниверситет предоставляет возможность на своих курсах обучения получить необходимые навыки или повысить свою квалификацию уже практикующим специалистам.
Еще один вопрос, который обсудили на заседании, касался поддержки транспортных организаций, осуществляющих перевозки по социально значимым регулярным маршрутам. Для компенсации части затрат перевозчиков на приобретение горюче-смазочных материалов проводится расчет по специальной формуле. При этом принимается во внимание постоянный поправочный коэффициент, который учитывает движение по сложным участкам автомобильных дорог с щебеночным, гравийным, песчано-гравийным покрытиями или с разрушенными бетонным и асфальтобетонным покрытиями.
На данный момент, по подсчетам транспортных организаций, затраты на ГСМ и ремонт автопарка, выросли, что делает их работу убыточной. Учитывая ситуацию, Правительство приняло решение об увеличении коэффициента расчета субсидий с 1,3 до 1,45. Это позволит компенсировать дополнительные затраты на топливо и обеспечит стабильное предоставление транспортных услуг жителям сел.
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг отметил, что необходимо системно и комплексно подходить к вопросу улучшения транспортной инфраструктуры и обслуживания социально значимых маршрутов, уделяя внимание состоянию дорог, по которым они проходят.
«Вопрос нужно прорабатывать системно и комплексно, — акцентировал внимание Премьер и добавил. — Не должна там быть всю жизнь такая дорога. Этой дорогой надо заняться. Сделать ее в бетоне».
Также в рамках обсуждаемого вопроса была произведена корректировка перечня социально значимых регулярных маршрутов. В частности, включен новый маршрут «Бендеры – Парканы», он станет ежедневным. Будет возобновлено обслуживание маршрута «Дубоссары – Ново-Комиссаровка», Рейсы запланированы трижды в неделю. Вместо маршрута «Тирасполь – Колосово» теперь запустят маршрут «Тирасполь – Карманово», при этом частота рейсов останется прежней.
Члены Правительства единогласно поддержали предложенные изменения. На следующий день после официального опубликования они вступят в силу и будут касаться правоотношений, возникших с 1 июля 2024 года.
Развитие функционала Портала госуслуг
Правительством утвержден документ, который предусматривает мероприятия, направленные на реализацию в государственной информационной системе «Портал государственных услуг» функционала записи в исполнительные органы государственной власти и управления, органы местного государственного управления, государственные внебюджетные фонды, государственные учреждения, предоставляющие государственные услуги, на личную подачу заявлений на получение государственных услуг.
Как пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогло, развитие функционала Портала госуслуг упростит процедуры получения заявителями государственных услуг. Речь о подаче заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, без ожидания в очереди и повышении удобства заявителей, проживающих на значительном расстоянии от места предоставления услуг, а также повышении эффективности работы должностных лиц путем планирования нагрузки и улучшении качества госуслуг.