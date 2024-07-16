В настоящее время в социальных сетях анонимные пользователи призывают граждан Приднестровской Молдавской Республики принять участие 20 июля 2024 года в митинге, заявка на проведение которого в органы государственной власти не поступала.
Инициатором данных призывов является Служба информации и безопасности Республики Молдова.
Министерство государственной безопасности ПМР обращает внимание граждан республики на действующий «жёлтый» уровень террористической опасности и напоминает об административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели красный уровень террористической опасности, затем снизили его до желтого.