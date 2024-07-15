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Украинские уклонисты могут лишиться имущества

Украинские уклонисты могут лишиться имущества
фото из открытых источников

В Украине военнообязанные мужчины должны обновить данные до 16 июля, иначе их ждет штраф. Если сумма неуплаченных штрафов превысит 160 тысяч гривен, у гражданина могут забрать единственное жилье.

Правда, до такого шага дойдет только в том случае, если у него нет денег на банковских счетах или собственного автомобиля. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает telegraf.com.ua

Уклоняющиеся от обновления данных мужчины должны быть готовы к тому, что штраф может налагаться неоднократно. Если штрафы не будут погашены, то мужчину внесут в реестр должников.

Суммарная сумма штрафов в размере 160 тысяч гривен не столь нереальна. По КУоАП, физическое лицо могут оштрафовать за необновление данных на 17-25,5 тысяч гривен. Для юридических лиц эта сумма увеличивается до 59 500 грн.

Если уклонист не платит штрафы, то в ТЦК выписывают постановление. Это исполнительный документ. Со следующего дня после оформления этого документа гражданин попадает в Единый реестр должников.

В первую очередь, будут взиматься денежные средства на банковских счетах. Это деньги в национальной или иностранной валюте и другие ценности, хранящиеся в финансовых учреждениях.

"Обращение взыскания на объекты недвижимого имущества — например, квартиру, дом, земельный участок, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества", — говорится в сообщении источника.

  • Сегодня, 07:44
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