В Молдове к 2100 году население составит 1,495 млн человек вместо приблизительно 3 млн жителей на текущий момент.
Такие данные приводит ООН в докладе «Перспективы мирового населения 2024», информирует point.md
Тренд на преобладание женщин в Молдове сохранится: через 76 лет их будет на 26 тысяч больше, чем мужчин. Средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличится на 9 лет и составит примерно 82 года — по этому параметру Молдова вписывается в общемировой тренд.
Население в целом постареет: средний возраст в 2100 году составит 48 лет (примерно такой показатель сейчас в Германии) против 38 лет на текущий момент.
Детская смертность в Молдове значительно сократится: сейчас на 1000 родов приходится примерно 10 погибших малышей, а в 2100-м этот показатель составит 2,3.