Dnestr.TV

 
0

ООН прогнозирует уменьшение населения Молдовы вдвое к 2100 году

ООН прогнозирует уменьшение населения Молдовы вдвое к 2100 году
фото из открытых источников

В Молдове к 2100 году население составит 1,495 млн человек вместо приблизительно 3 млн жителей на текущий момент.

Такие данные приводит ООН в докладе «Перспективы мирового населения 2024», информирует point.md

Тренд на преобладание женщин в Молдове сохранится: через 76 лет их будет на 26 тысяч больше, чем мужчин. Средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличится на 9 лет и составит примерно 82 года — по этому параметру Молдова вписывается в общемировой тренд.

Население в целом постареет: средний возраст в 2100 году составит 48 лет (примерно такой показатель сейчас в Германии) против 38 лет на текущий момент.

Детская смертность в Молдове значительно сократится: сейчас на 1000 родов приходится примерно 10 погибших малышей, а в 2100-м этот показатель составит 2,3.
  • Сегодня, 08:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. «Детская опера ...
  • В мир музыкального искусства
  • В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам
  • Главы государственных администраций проинформировали Пр ...
  • Итоги реализации программ в сфере экологии и сохранения ...
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. «Детская опера ...
  • В мир музыкального искусства
  • В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам
  • Главы государственных администраций проинформировали Пр ...
  • Итоги реализации программ в сфере экологии и сохранения ...
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна