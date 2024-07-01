Верховная Рада 16 июля проголосовала законопроект об отмене перехода на летнее время. Об этом говорится в карточке проекта закона.
В этом году украинцы в последний раз переведут стрелки часов на зимнее время 27/10. Дальше никаких переводов не будет. Закон устанавливает в Украине постоянный стандарт UTC+2 по международной шкале, передаёт korrespondent.net
Документ еще должен подписать президент.
Ранее в комитете экономического развития отметили, что "по мнению большинства ученых и врачей" ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад "несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации".
Ссылаясь на "научные исследования", законодатели подчеркнули, что изменения времени связывают с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы.
"Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению", - резюмировали в комитете.
Напомним, в ближайшее время депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект №4201, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Первое чтение документ прошел еще в 2021 году.
Заметим, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов, начиная с 2021 года.
Тогда в Украине заявили, что намерены поступить аналогично. В первом чтении соответствующий законопроект проголосовали 3 марта 2021 года.