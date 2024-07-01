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На Украине принят закон об отмене перевода времени на летнее

На Украине принят закон об отмене перевода времени на летнее
фото из открытых источников

Верховная Рада 16 июля проголосовала законопроект об отмене перехода на летнее время. Об этом говорится в карточке проекта закона.

В этом году украинцы в последний раз переведут стрелки часов на зимнее время 27/10. Дальше никаких переводов не будет. Закон устанавливает в Украине постоянный стандарт UTC+2 по международной шкале, передаёт korrespondent.net

Документ еще должен подписать президент.

Ранее в комитете экономического развития отметили, что "по мнению большинства ученых и врачей" ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад "несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации".

Ссылаясь на "научные исследования", законодатели подчеркнули, что изменения времени связывают с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы.

"Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению", - резюмировали в комитете.

Напомним, в ближайшее время депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект №4201, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Первое чтение документ прошел еще в 2021 году.

Заметим, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов, начиная с 2021 года.

Тогда в Украине заявили, что намерены поступить аналогично. В первом чтении соответствующий законопроект проголосовали 3 марта 2021 года.

  • Вчера, 07:24
  • DTV
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