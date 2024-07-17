Индексы потребительских цен за январь-июнь 2024 года:
- на продовольственные товары – 101,99%; - на непродовольственные товары – 101,76%; - тарифы на услуги – 105,92%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 102,78%.
Июньская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило менее двух десятых процента, информирует NewsPMR.Com
За прошедший месяц более всего подорожало продовольствие. Также незначительно выросли цены на непродовольственные товары и повысились тарифы на услуги.
Продовольствие в июне 2024 года стало дороже на четверть процента. Наиболее подорожали: мед; плодоовощная продукция, включая картофель; рыбопродукты; пиво; маргарин и маргариновая продукция; консервы овощные; майонезная продукция. Подешевели: яйца; сыр; молоко и молочная продукция; мясопродукты; коньяк; сахар; макаронные и крупяные изделия.
Непродовольственные товары за отчетный месяц слегка повысили свои ценники на одну десятую процента. Подорожали: ювелирные изделия; медикаменты; автозапчасти; табачные изделия; парфюмерно-косметические товары; бельевой трикотаж; строительные материалы. Подешевели: горюче-смазочные материалы; хозтовары; персональные компьютеры; средства связи.
В среднем тарифы на услуги в июне также слегка выросли. Подорожали: бытовые услуги фотоателье и парикмахерских; ветеринарные услуги.
Индексы потребительских цен за июнь 2024 года: - на продовольственные товары – 100,28%; - на непродовольственные товары – 100,11%; - тарифы на услуги – 100,03%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,16%.