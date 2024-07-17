В ходе заседания высшего органа исполнительной власти министр юстиции Александра Тумба представила предложения по совершенствованию ряда законодательных актов. Речь о законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», о Гражданском кодексе и законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Так, предлагают закрепить нормы о том, что глава и члены КФХ, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, признаются индивидуальными предпринимателями с момента государственной регистрации КФХ. В этом случае сведения о них будут вноситься в государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Как сообщила министр юстиции, разработанная законодательная инициатива не только позволит уточнить статус главы и членов КФХ в качестве субъектов предпринимательской деятельности, но и определить особенности государственной регистрации в связи с прекращением деятельности КФХ, в целом упростить порядок регистрации.
«То есть предлагается одновременно с госрегистрацией КФХ или совершением иных регистрационных действий в отношении КФХ вносить без каких бы то ни было дополнительных обращений соответствующие сведения о главе и членах КФХ и в Госреестр индивидуальных предпринимателей с присвоением каждому из них, как и ИП, неизменяемого регистрационного номера», — пояснила Александра Тумба.
Также данным проектом закона предлагается ввести переходные нормы для государственной регистрации в государственном реестре индивидуальных предпринимателей ранее зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и КФХ, государственную регистрацию которых до 2007 года осуществляли государственные администрации городов и районов ПМР.
Большинство ИП, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, прошли госрегистрацию на основании положений действующего закона, но осталась такая категория граждан, как правило это пенсионеры, которые были зарегистрированы госадминистрациями ранее. При этом они уже давно не осуществляют предпринимательскую деятельность, но продолжают значиться ИП. Переходные нормы позволят с 1 ноября 2025 года считать утратившей силу госрегистрацию ИП и КФХ, которая была осуществлена госадминитсрациями городов и районов.
«Предоставляется один год для того, чтобы в случае, если ИП, который был зарегистрирован ранее Госадминистрацией, продолжает осуществлять деятельность, обратился в регистрирующий орган для внесения соответствующей регистрационной записи с внесением нужных сведений по реестру ИП без взимания госпошлины и без очереди», — дополнила глава Минюста.
В ближайшее время законодательная инициатива Правительства будет направлена в Верховный Совет для принятия окончательного решения.