Компания Energocom сообщила о закупках энергии в Румынии по «рекордным ценам» и обратилась к гражданам с просьбой рациональнее использовать электричество.
Из-за экстремальных температур последних нескольких дней спрос на электроэнергию в Республике Молдова увеличился.
Особенно спрос вырос в часы пик, с 20:00 до 21:00, и ночью, когда для охлаждения помещений включаются кондиционеры. Так, стоимость электроэнергии, закупаемой "Энергокомом" у OPCOM в часы пик, с 20:00 до 21:00, с начала июля по сегодняшний день, 16 июля, выросла в четыре раза. То есть примерно от 200 евро/МВтч – до 800 евро/МВтч, передает deschide.md
В связи с этим представители «Энергокома» выступили с обращением к населению.
«Мы призываем людей рационально потреблять электроэнергию. Например, включать бытовую технику, которая им не обязательно нужна (например, стиральную машину и т. д.) в полдень, а не вечером, когда потребление максимальное», — говорят специалисты.
По словам источника, в Молдове нет действующей биржи электроэнергии, поэтому Energocom закупает необходимую дополнительную электроэнергию у румынской биржи OPCOM.
«В Румынии растущий спрос на электроэнергию и рекордные цены. В эти часы солнце не светит, соответственно, мы не можем полагаться на фотоэлектрическую энергию. Из-за аномальной жары над Прутом не производится ветровая энергия, а энергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями, ниже нормы из-за меньшего расхода воды. Соответственно, Румыния импортирует энергию из соседних стран, с которыми она связана.
По словам источника, колебания на бирже OPCOM связаны и с затратами на резервирование мощностей. С синхронизацией энергосистем Украины и Республики Молдова с европейской в марте 2022 года для импорта энергии из ЕС любой оператор должен зарезервировать определенную мощность, которая будет транспортироваться, и делается это по результатам тендеров.
"... с конца апреля по май этого года наблюдается большой спрос со стороны украинских компаний на импорт энергии из Румынии в вечернее и ночное время, в том числе на единственную функциональную межсистемную линию между Румынией и Республика Молдова – Исакча-Вулканешты, иногда по спекулятивным ценам. Если в период 24-30 апреля цена за резерв мощности с 17:00-22:00 составляла 1 евроцент/МВтч, то 11 мая она достигла 60 евро/МВтч, увеличилась 7-8 июня до 100 евро/МВтч, а 9 июля – до 200 евро/МВтч. Это расходы только для страхования перевозки", - отмечают в компании, подчеркивая, что это приводит к росту цен.
"В минувшую пятницу оператор транспортной системы Республики Молдова Moldelectrica в целях защиты внутреннего рынка приостановил передачу электроэнергии из Молдовы в Украину", - сообщает Energocom.
В компании отмечают, что начали переговоры с производителями электроэнергии в Румынии, чтобы закупать энергию по конкурентоспособным ценам.