По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот ПМР за первое полугодие 2024-го снизился в сравнении с аналогичным периодом 2023-го на 2% (без учёта газовой составляющей), передаёт пресс-служба ГТК ПМР
Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило немногим менее 504 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – $434 млн. Также ощутимый дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Украиной – $38 млн., Болгарией – $20 млн., Китаем – $17 млн., Турцией и Германией – по $13 млн., Виргинскими островами – $12 млн., Казахстаном и Белоруссией – по $9 млн., Польшей – $6 млн., Венгрией, Латвией, Нидерландами, Литвой, Словенией, Узбекистаном, Словакией, Грецией, Испанией, Эстонией, США и Гонконгом – от 1 до 3 млн. долларов США, информирует NewsPMR.Com
Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как: Молдова – $78 млн., Чехия – $12 млн., Италия и Сербия – по $3 млн., Индонезия – более 1 млн. долларов США и др.
Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период прошлого года составляло немногим менее 970 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год уменьшилась почти в два раза – на $466 млн.
В общем объеме торговли за январь-июнь текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 39,8%, Европейского союза – 26,2%, прочие страны – 34,0%. Таким образом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС снизилась на 18,1 процентных пункта.
Доля ЕС и прочих стран, наоборот, выросла – на 7,7 и 10,4 п.п. соответственно. Во-многом, это результат незаконных блокадных действий со стороны стран ЕС, Молдовы и Украины в отношении внешней торговли Приднестровья с Россией, Белоруссией и другими странами Евразийского экономического союза.
В общей структуре товарооборота, уверенно лидирует Российская Федерация – с долей 38,1 процента.
Затем последовательно с заметным отставанием следует пара Республика Молдова и Румыния – 23,5% и 12,2% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Украину – 4,5%; Болгарию – 3,5%; Польшу – 3,4%; Турцию – 1,8%; Китай и Чехию – по 1,5%; Германию – 1,4%; Италию – 1,3%; Белоруссию, Казахстан, Виргинские острова, Францию, Латвию и США – от 0,9 до 0,4% в общей структуре ВЭД.