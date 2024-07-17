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Землю стадиона в Кишинёве продадут США за 18 млн евро

Землю стадиона в Кишинёве продадут США за 18 млн евро
фото: tv8.md

Стартовая цена составляла 15 миллионов евро, но в результате переговоров договорились о сумме в 18 млн евро.

Проект ратификации Соглашения был одобрен правительством и должен быть вынесен на голосование в парламенте в двух чтениях в начале августа, сообщает tv8.md

"Есть некоторые подготовительные работы, которые должно провести правительство. Речь идет о процедуре экспроприации, после чего правительство США должно будет предоставить все необходимые документы для начала строительства. Правительство Молдовы утвердит разрешения на снос и строительство, а также все необходимые разрешения, после чего начнется фактическое строительство", - заявил генеральный секретарь правительства Артур Мижа.

Напомним, что правительство создало команду переговорщиков, которая занималась продажей бывшего республиканского стадиона США, после того как несколько попыток найти компанию для оценки стоимости земли не увенчались успехом.

На месте бывшего стадиона американцы хотят построить посольство. Согласно договору, ворота стадиона будут сохранены и отреставрированы, а на территории будет разбит общественный парк, который после завершения работ будет передан государству. Стоимость проекта оценивается в 250 миллионов долларов.
  • Сегодня, 07:33
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