Фото из архива информационного агентства "Новости Приднестровья"
Верховный Совет принял во втором чтении законопроект о налоговом вычете для преподавателей без педагогического образования, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Изменения в закон «О подоходном налоге с физических лиц» рассмотрели депутаты Верховного Совета ПМР во втором окончательном чтении. Инициатива парламентариев Галины Антюфеевой и Олега Петрика предлагала расширить категорию «молодой специалист», чтобы педагог, который работает в учебном заведении, но не имеет педагогического образования, также мог получать положенный ему стандартный налоговый вычет.
По действующему законодательству налоговый вычет в размере 70 РУ МЗП предоставляется молодым специалистам возрастом до 35 лет включительно, впервые получившим профессиональное образование и также впервые поступающим на работу по полученной профессии в течение одного года со дня получения диплома. Еще одно обязательно к выполнению условие – ранее данный налоговый вычет им не предоставлялся. Депутаты предложили расширить категорию «молодой специалист», включив в нее лиц, занимающихся педагогической деятельностью без педагогического образования. Это в том числе позволит закрепить молодые кадры в школе.
«Одной из таких мер, которую разработали коллеги-депутаты, является как раз норма, которая будет предоставлять стандартный налоговый вычет для молодых специалистов, получивших высшее образование не по профилю педагогической деятельности. Но в связи с тем, что ряд специальностей могут носить смежный характер, им это позволяет осуществлять преподавательскую деятельность в учебных заведениях по смежным специальностям. Например, молодые люди заканчивают наш Приднестровский госуниверситет по специальности «государственное и муниципальное управление». И профиль схожей деятельности в учебных заведениях, в школах – это обществознание. Этот молодой человек может вполне достойно, компетентно, грамотно преподавать школьникам данный предмет. Однако в виду того, что эта специальность не относится к педагогическим он, как молодой специалист, не может получать вот тот стандартный вычет, который позволит ему все-таки увеличить его доходы при получении его заработной платы. Коллеги-депутаты посчитали, что это не совсем справедливо», - отметил председатель профильного Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Парламентарии согласились, что, если образование позволяет преподавать, молодой специалист должен получать налоговый вычет. На пленарном заседании изменения в закон «О подоходном налоге с физических лиц» были приняты во втором окончательном чтении.
«Сегодня наше государство сталкивается с острой проблемой – это нехватка кадров в системе просвещения, нехватка преподавателей, которые работают по своему профилю. И, конечно же, необходимо принимать определенные меры для того, чтобы либо создать стимулы для того, чтобы работники приходили в эту специальность, либо нужно на уровне каких-то налоговых вычетов, дополнительных преференций создавать условия, чтобы молодые люди были заинтересованы работать в школах, учреждениях профильного образования», - добавил председатель профильного парламентского Комитета Виктор Гузун.
Изменения в закон «О подоходном налоге с физических лиц» вступят в силу с 1 января 2025 года.