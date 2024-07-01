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В Одессе жильцы многоэтажки установили солнечные панели и сделали дом полностью автономным

В Одессе жильцы многоэтажки установили солнечные панели и сделали дом полностью автономным
фото: edinaya-odessa

В Одессе жители девятиэтажки установили солнечные панели и сделали свой дом полностью автономным.

Установить солнечные панели жильцы дома смогли благодаря программе "Солнечный город". Инвесторы вкладывают свои деньги в строительство солнечных электростанций и получают прибыль от продажи сгенерированной электроэнергии по "зеленому тарифу", сообщает edinaya-odessa.org

С учетом ремонта кровли, конечная стоимость составила чуть больше 2 миллионов гривен.

Эти деньги пошли на закупку всех систем и проведение капитального ремонта крыши дома. В результате нам удалось создать эффективную и надежную электростанцию ​​из 204 солнечных панелей”, – отмечает житель дома Юрий Липовский.

Общая мощность станции – 56 киловатт. Уже за первый год она сгенерировала электроэнергии почти на 280 тысяч гривен. У дома всегда есть свет, а также нет перебоев с водоснабжением, ведь работают насосы.

Солнечные панели генерируют электричество, используемое для нужд дома, а избыток отправляется в общую электросеть, за что ОСМД получает 25% денег от государства по "зеленому тарифу". Остальные 75% прибыли идут в карманы инвесторов.

Для того чтобы оборудовать многоэтажку подобной электростанцией, необходима тщательная планировка и профессиональная помощь. Также важно получить все юридические разрешения.
  • Сегодня, 07:49
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