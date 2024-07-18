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В Приднестровье складывается неблагополучная ситуация по острым кишечным инфекциям

В Приднестровье складывается неблагополучная ситуация по острым кишечным инфекциям
фото из открытых источников

Как сообщает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, эпидситуация острыми кишечными инфекциями (ОКИ) за прошедшую неделю, с 8 по 14 июля, оценивается как неблагополучная. В этот период зарегистрировано 75 случаев заболеваний, 43 среди детей и подростков. Из общего числа больных – у 23 установлен возбудитель инфекции. Проведенное бактериологическое обследование на холеру дало отрицательный результат у всех пациентов.

Показатель заболеваемости ОКИ составил 16,4, на 100 тыс. населения, что на 3,8% ниже по сравнению с предыдущей неделей и на 31,9% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Превышение республиканского показателя отмечается в Бендерах и Слободзейском районе. Рост заболеваемости ОКИ (в сравнении с предыдущей неделей) отмечается в Каменском, Слободзейском, Григориопольском районах.

Снижение заболеваемости отмечается в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарском и Рыбницком районах.

За прошедшую неделю были проведены и лабораторные исследования проб воды в водоемах. Так, из 21 пробы на холеру, в 12 выделен холероподобный вибрион: в Тирасполе, Бендерах, Слободзейском, Григориопольском, Дубоссарском, Рыбницком, Каменском районах.

На индикаторные микроорганизмы было отобрано 12 проб воды: из них 10 проб не соответствуют требованиям (Слободзейский, Дубоссарский, Рыбницкий, Каменский районы), что указывает на фекальное загрязнение воды.

На патогенную флору было отобрано 12 проб, все соответствуют требованиям нормативных документов.

Республиканский центр гигиены обращает внимамние граждан: в связи с несоответствием санитарным требованиям воды реки Днестр, купаться не рекомендуется!
  • Сегодня, 08:01
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