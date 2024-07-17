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Кику: Власти Молдовы скрывают детали переговоров о присоединении к ЕС

Кику: Власти Молдовы скрывают детали переговоров о присоединении к ЕС
Ион Кику, флаги Молдавии и ЕС. Коллаж: point.md

Правительство Молдовы отменило нормы о прозрачности целого ряда важных документов, и они фактически засекречены. Об этом сообщил бывший премьер-министр Ион Кику, передаёт noi.md

По его словам, еще в июне кабмином были приняты поправки, согласно которым важные акты правительства могут быть приняты "вне стандартной процедуры утверждения", то есть без прозрачности, публикации в Monitorul Oficial и вне конституционного контроля.

"Чтобы вы поняли, насколько серьезны эти изменения, вот некоторые из таких актов. Это документы о переговорах с ЕС, законодательные инициативы кабмина, процессуальные документы по делам в ЕСПЧ, отчеты о работе министерств", - сказал Ион Кику.

Это не первый случай, когда молдавские власти скрывают от народа важные решения. В феврале этого года Молдавия и Франция подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны, которое предполагает открытие в Кишиневе французского военного представительства. Тогда местные СМИ обратили внимание на то, что решение, опубликованное на сайте правительства, имеет всего одну страницу, а информационная записка к нему вообще отсутствует, пишет eadaily.com

Ранее правительство засекретило все документы, касающиеся обеспечения энергетической безопасности страны, чтобы скрыть реальное положение дел в этом секторе. В результате закупки газа, его объемы и поставщики держатся в тайне. На фоне постоянно повышающихся тарифов, когда общемировые цены пошли вниз, в обществе начали говорить о коррупционных схемах, под которые власти берут многомиллионные кредиты и вешают бременем на население РМ.

«Обо всем, что происходит, обо всех промахах, закрытии телеканалов, всех коррупционных действиях, установлении монополий! Это значит, что их участие здесь означает двойные стандарты», — заявил политик.

  • Сегодня, 08:12
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