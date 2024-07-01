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963 нарушения закона выявили за первое полугодие 2024 года сотрудники Прокуратуры ПМР

963 нарушения закона выявили за первое полугодие 2024 года сотрудники Прокуратуры ПМР
Фото: Прокуратура ПМР

Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий провел заседание Коллегии Прокуратуры по подведению итогов работы ведомства за первое полугодие 2024 года. В мероприятии также приняли участие заместители Прокурора ПМР, руководители подразделений на местах, Военный прокурор ПМР, личный состав центрального аппарата и территориальных прокуратур.

Как передает novostipmr.com, в ходе работы Коллегии, в частности, было отмечено, что за первое полугодие органами Прокуратуры было рассмотрено более 2 тысяч обращений граждан, выявлено 963 нарушения действующего законодательства, вынесено 10 постановлений прокурора о взыскании начисленных, но не выплаченных работникам зарплат, отпускных и других выплат на общую сумму более 367 тысяч рублей.

В своем выступлении Прокурор ПМР обратил внимание участников Коллегии, что количество нарушений в сфере оплаты труда сократилось, а в сфере оформления трудовых отношений, наоборот, увеличилось, и это требует особого контроля и принятия мер со стороны органов прокуратуры.

В числе приоритетных задач на второе полугодие 2024 года, помимо повышения эффективности надзора за соблюдением трудового законодательства, Прокурор ПМР обозначил надзор за соблюдением законодательства о несовершеннолетних, в сфере экономики, бюджета и финансов, а также в области природопользования. На особом контроле во втором полугодии, как и прежде, останутся вопросы соблюдения законодательства об обращениях граждан. На заседании Коллегии была также представлена информация о состоянии работы по рассмотрению обращений непосредственно в прокуратуре, даны указания по повышению ее эффективности и оперативности в работе.

Кроме того, Прокурор ПМР поставил перед работниками надзорного органа ряд задач в сфере надзора за следствием и дознанием, а также участия в гражданском и уголовном судопроизводстве.

Отдельно Анатолий Гурецкий остановился на работе прокуроров на местах, указав на необходимость постоянного анализа ситуации в городах и районах республики с целью выявления направлений, требующих особого прокурорского внимания.

В завершение Прокурор ПМР нацелил участников полугодовой Коллегии на дальнейшую эффективную работу во всех сферах прокурорской деятельности, признав работу в первом полугодии удовлетворительной.
  • Вчера, 10:38
  • DTV
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