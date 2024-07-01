Результаты оперативно-служебной деятельности подразделения в присутствии первого заместителя министра внутренних дел, сотрудников территориальных ОГАИ, МРЭО озвучил начальник Управления Госавтоинспекции.
За шесть месяцев 2024 года в республике произошли 62 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 7 человек погибли и 68 – получили травмы. Основные виды ДТП: наезд на препятствие – 18 случаев (29%), наезд на пешеходов – 16 фактов (25%) и столкновение транспортных средств – 13 аварий (20%), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Большинство ДТП (87%) произошло по вине водителей. Основные причины дорожно-транспортных происшествий: нарушение правил маневрирования – 22%, управление в нетрезвом состоянии – 18% и выезд на полосу встречного движения – 9%. Наблюдается рост количества пострадавших в авариях детей. За отчётный период в республике в ДТП травмы получили 11 несовершеннолетних – на три человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На дорогах Приднестровья задержано 408 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения (59 из них – в наркотическом).
С целью предупреждения ДТП сотрудниками Госавтоинспекции в первом полугодии 2024-го проведён комплекс мероприятий, направленный на стабилизацию складывающейся на дорогах республики обстановки – профилактические мероприятия «Шок», «Заслон», «Внимание: пешеход!», «Утомление за рулём опасно для жизни», «Будь ярким!», «Стань заметнее!», «Подросток» (второй этап), «Пристегнись сам – пристегни ребёнка!», «В преддверии летних каникул», а также Чемпионат по скоростному маневрированию, районные соревнования «ЮИД» и другие.
С начала 2024 года в результате активной работы сотрудников ГАИ со специалистами системы «Безопасный город» был обнаружен и привлечён к ответственности 1241 нарушитель ПДД. Госавтоинспекция выявляет таких людей и с помощью БПЛА. С 1 февраля по 30 июня было проведено 69 мероприятий с использованием квадрокоптера, в результате к админответственности привлечены 145 водителей транспортных средств. Почти половина из них (70 человек) в общей сложности заплатили штраф на сумму более 38 тысяч рублей ПМР – за нарушение, связанное с несоблюдением правил обгона с последующим выездом на полосу встречного движения.
Пользователи приложения «Смарт-навигатор» – электронной новинки от МВД – получили ещё одну возможность для борьбы с правонарушениями и быстрой связи с милицией. В начале мая текущего года по поручению министра внутренних дел опция «Я инспектор» дополнена функцией «отправить видео». До этого можно было прислать только фотографию предполагаемого правонарушения.
За полгода сотрудниками ГАИ за различные правонарушения составлено 35 847 административных протоколов, задержано и доставлено в ОВД 135 человек, раскрыто 74 преступления, задержано 39 лиц, числившихся в розыске.
Первый заместитель министра внутренних дел удовлетворительно оценил работу подразделений Госавтоинспекции и поставил задачи на второе полугодие, акцентировав внимание на необходимости усиления деятельности по отдельным направлениям.