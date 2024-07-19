Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев, что принимает номинацию в качестве кандидата на высший государственный пост, передает ria.ru. "Я с гордостью принимаю вашу номинацию", — сказал он.
При этом Трамп заверил участников съезда, что каждый день будет стараться оправдывать доверие избирателей и никогда их не подведет. По его словам, на ноябрьских выборах он одержит "невероятную победу", после которой в США настанет "эпоха мира и процветания".
Наряду с этим съезд предложил сенатору Джей-Ди Вэнсу стать кандидатом в вице-президенты. Он "скромно и с благодарностью" принял номинацию. Выборы президента США намечены на 5 ноября. В последний месяц предвыборная кампания проходит на фоне нарастающих среди демократов сомнений в дееспособности действующего главы государства Джо Байдена. После провала Байдена на дебатах с Трампом все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата от Демпартии, наиболее вероятным претендентом называют вице-президента Камалу Харрис. При этом сам Байден говорил, что намерен идти до конца, поскольку нет кандидатов лучше, чем он. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы занять должность главы государства, если он не сможет полностью отработать второй срок.
По информации СМИ, Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже в ближайшие дни. Тогда вопрос о кандидате от демократов будет решаться на съезде, который пройдет в Чикаго с 19 по 22 августа.