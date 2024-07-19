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Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США от республиканцев

Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США от республиканцев
Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев, что принимает номинацию в качестве кандидата на высший государственный пост, передает ria.ru.
"Я с гордостью принимаю вашу номинацию", — сказал он.

При этом Трамп заверил участников съезда, что каждый день будет стараться оправдывать доверие избирателей и никогда их не подведет. По его словам, на ноябрьских выборах он одержит "невероятную победу", после которой в США настанет "эпоха мира и процветания".

Наряду с этим съезд предложил сенатору Джей-Ди Вэнсу стать кандидатом в вице-президенты. Он "скромно и с благодарностью" принял номинацию.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. В последний месяц предвыборная кампания проходит на фоне нарастающих среди демократов сомнений в дееспособности действующего главы государства Джо Байдена. После провала Байдена на дебатах с Трампом все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата от Демпартии, наиболее вероятным претендентом называют вице-президента Камалу Харрис. При этом сам Байден говорил, что намерен идти до конца, поскольку нет кандидатов лучше, чем он. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы занять должность главы государства, если он не сможет полностью отработать второй срок.

По информации СМИ, Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже в ближайшие дни. Тогда вопрос о кандидате от демократов будет решаться на съезде, который пройдет в Чикаго с 19 по 22 августа.
  • Вчера, 10:55
  • DTV
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