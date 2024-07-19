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В Молдавии создали аналог базы "Миротворец", сообщил бывший вице-премьер

В Молдавии создали аналог базы "Миротворец", сообщил бывший вице-премьер
Источник фото: 1984.md

В Молдове запущен аналог украинского сайта “Миротворец”, пишет Moldova Liberă. В эту базу попадают политики, журналисты, артисты кино и театра, политологи и др.

Бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что в стране был создан сайт, призванный стать аналогом украинской базы "Миротворец", передает ria.ru.

"В Молдове открылся сайт, который можно назвать аналогом пресловутого "Миротворца". Этот сайт, дешевый по замыслу и исполнению, уже публикует досье на политиков и активистов, чьи взгляды не совпадают с позицией партии "Действие и солидарность", - написал Муравский.

По его словам, содержимое досье, опубликованных на сайте, напоминает "стилистику НКВД 30-х годов прошлого века". Муравский полагает, что за созданием этого сайта стоит центр по борьбе с дезинформацией Patriot, сайт появился в июне этого года.

На сайте и в Facebook, где создана аналогичная страница, нет данных о том, кто именно инициировал этот молдавский проект, названный медийным агентством. Первая запись датируется 28 июня. С тех пор на сайте публикуются профили различных медийных персон, преимущественно из оппозиции – начиная с бывшего президента и лидера ПСРМ Игоря Додона, действующих и бывших башканов Гагаузии и заканчивая депутатами парламента и журналистами, например, Натальей Морарь.

  • Вчера, 22:16
  • DTV
  • Просмотров: 46
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