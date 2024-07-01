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С начала года оштрафованы более 60 тираспольчан за выброс мусора в неположенном месте

С начала года оштрафованы более 60 тираспольчан за выброс мусора в неположенном месте
Фото: пресс-центр МВД ПМР

В Тирасполе то и дело появляются стихийные свалки. Огромные пакеты с бытовыми и строительными отходами несознательные горожане оставляют прямо у проезжей части дорог, рядом со специальными контейнерами, которые предназначены как раз для мусора. Там же в общей куче – ветки и картонные коробки.

Борются со стихийными свалками специалисты экологической милиции – проводят рейдовые мероприятия. По инициативе госадминистрации Тирасполя и Днестровска на проблемных участках установлены камеры видеонаблюдения. Они значительно облегчают работу правоохранителям. Благодаря видеоловушкам доказательства неоспоримы, передает пресс-центр МВД ПМР.

Помимо камер, за порядком в населённых пунктах помогают следить и коптеры. С высоты птичьего полёта БПЛА содействуют в выявлении нарушений правил благоустройства. Рейды с использованием дронов сотрудники экологической милиции проводят всё чаще и обнаруживают несознательных граждан быстрее.

На видеоматериалах, которые впоследствии изучают милиционеры, запечатлён человек, выбрасывающий строительные, бытовые и иные виды отходов в месте, не предназначенном для этих целей. Правоохранители устанавливают его личность, привлекают к административной ответственности по статье 6.22 КоАП ПМР за нарушение правил благоустройства городов и других населённых пунктов. Максимальный штраф для граждан составляет 1104 рубля, для юридических лиц – 3680 рублей ПМР.

Госадминистрация, милиция и коммунальные службы работают сообща. С начала текущего года только в столице выявили и привлекли к ответственности более 60 нарушителей.
  • Вчера, 22:20
  • DTV
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