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Во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Фарион

Во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Фарион
Фото: tsn.ua

Во Львове напали на преподавателя университета «Львовский политехник» и бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион. В нее выстрелил неизвестный мужчина. Экс-депутата госпитализировали с огнестрельным ранением головы, она находится в тяжелом состоянии, пишет kommersant.ru.

Издание «Страна» пишет, что покушение на Ирину Фарион произошло рядом с ее домом на улице Масарика. Львовские СМИ передают, что стрелявшему около 20–25 лет. Местная полиция сообщила о поиске нападавшего. МВД Украины квалифицировало нападение как покушение на умышленное убийство.

Ирина Фарион была депутатом Рады с 2012 по 2014 год. Она выступает за полный отказ от использования русского языка на территории Украины. В конце 2023-го Ирина Фарион сказала журналистам, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые общаются на русском языке. После этого в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело, а «Львовский политехник» расторг с ней трудовой договор. В мае суд восстановил госпожу Фарион в должности преподавателя.
  • Вчера, 22:24
  • DTV
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