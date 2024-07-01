Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен, которую в четверг переизбрали председателем Европейской комиссии.
"Мы предложим регламент, предусматривающий создание единой системы онлайн-бронирования билетов, чтобы европейцы могли покупать единый билет на одной платформе", обещает она в политических ориентирах будущей Комиссии на период 2024-2029 годов. Об этом сообщает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md
Однако развитие железнодорожного транспорта все еще сталкивается с фрагментацией европейской сети, состоящей из 27 национальных систем.
"Чтобы достичь наших климатических целей, необходимо позволить гражданам легче переходить к более устойчивым вариантам", - утверждает Урсула фон дер Ляйен.
"Трансграничные железнодорожные перевозки остаются слишком сложными для многих граждан. Они должны иметь возможность использовать открытые системы бронирования для покупки путешествий по всей Европе у различных поставщиков, не теряя права на возврат или компенсацию", - заявляет она.
Высокие цены, отсутствие железнодорожных связей и отсутствие координации между странами являются одними из препятствий, мешающих поезду стать таким же привлекательным, как самолет, на международных маршрутах.
Многочисленные сайты для сравнения авиарейсов, такие как Skyscanner или Google Flight, мгновенно предоставляют все существующие предложения на заданном маршруте, однако эквивалентного сайта для железных дорог не существует.
Пассажирам часто приходится переключаться между несколькими сайтами, чтобы найти маршруты и купить билеты, а различия в работе этих сайтов создают путаницу. Таким образом, один и тот же франко-германский маршрут может продаваться на платформе SNCF Connect до пяти раз дороже, чем у его немецкого аналога.
В марте депутаты Европарламента проголосовали за лучшую координацию железнодорожного транспорта в ЕС – через конкретное планирование трафика, финансирование, проекты развития и работы по техническому обслуживанию.
"Нам нужно превратить этот мозаичный беспорядок из национальных сетей в настоящую европейскую сеть", - утверждала тогда депутат от Люксембурга Тилли Метц (Зеленые), докладчица по тексту.
С 1990 по 2021 год железнодорожная сеть ЕС сократилась на 12 000 километров, о чем сожалели депутаты Европарламента, пообещав остановить эту тенденцию.