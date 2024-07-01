Глава автономии Евгения Гуцул провела пресс-конференцию, посвященную итогам первого года ее мандата. Она отметила, что за прошедший год ей совместно с ее командой удалось реализовать множество проектов, направленных на развитие Гагаузии, сообщает gagauznews.com.
«За год мы сделали более 50 километров дорог в разных населенных пунктах. И это было сделано из внебюджетных средств,» — подчеркнула лидер автономии.
Она также отметила, что большое внимание уделялось детям, так как, именно они являются будущим Гагаузии.
«Более 20 детских площадок по всей Гагаузии было установлено»,- сообщила Гуцул.
Во время своей предвыборной кампании Евгения Гуцул обещала поддерживать пенсионеров. На сегодняшний день мы видим, что данное обещание глава автономии сдержала.
«Мы улучшили условия жизни для наших пенсионеров, предоставив им дополнительно 2 000 леев на карту МИР. Эту надбавку стали получать и пенсионеры Тараклии и Оргеевского района — все при поддержке Илана Шора,» — сообщила башкан.
Несмотря на давление со стороны Майи Санду, Евгении Гуцул удалось наладить отношения с Российской Федерацией.
«Мы смогли наладить наши международные отношения с Турцией и Российской Федерацией. ПДС сделала все, чтобы разрушить отношения с РФ, но я не побоялась встретиться с президентом РФ,» — заявила Гуцул.
Евгения Гуцул подчеркнула, что первый год ее мандата был успешным, и она продолжит работу на благо Гагаузии, пообещав, что в дальнейшем социальных проектов станет намного больше и жители автономии ощутят реальные изменения в лучшую сторону.