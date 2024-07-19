Ранение Фарион было не совместимо с жизнью, спасти ее не удалось, сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Покушение было совершено 19 июля, по данным «Эспрессо», ей выстрелили в висок
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион умерла в больнице, сообщил глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале, передает rbc.ru.
«Несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось», — написал он.
Мэр Львова Андрей Садовой в Telegram добавил, что «медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью».
Руководитель анестезиологической службы Наталья Матолинец сообщила, что у Фарион не выдержало сердце. Она рассказала, что экс-нардеп поступила к медикам в критическом состоянии. Ей сделали операцию, после чего перевели в реанимацию, однако Фарион умерла.
В 60-летнюю Фарион стреляли вечером 19 июля, ее госпитализировали в критическом состоянии. По данным украинского телеканала «Эспрессо», ей выстрелили в висок.
После стрельбы в Фарион на Украине завели дело о покушении на убийство, после смерти нардепа статью переквалифицировали в «умышленное убийство», сообщили в Нацполиции Украины. Часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого, его разыскивают. Козицкий подтвердил, что на момент смерти Фарион он не был задержан.
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годы и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.
В мае суд восстановил ее в должности профессора кафедры украинского языка университета «Львовская политехника» после скандала с ее увольнением из-за высказывания о том, что она не считает украинцами русскоговорящих военнослужащих ВСУ. Тогда Фарион также опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Студенты «Львовской политехники» после этого потребовали увольнения Фарион.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил стрельбу в Фарион, заявив, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».
Мэр Киева Виталий Кличко после смерти Фарион написал в телеграм, что «насилие — не методы борьбы с оппонентами и мыслящими иначе». Он назвал убийство экс-нардепа вызовом и провокацией.
Фарион родилась 29 апреля 1964 года во Львове. Училась во Львовском государственном университете имени Ивана Франко на филологическом факультете (специальность — украинская филология).
Как отмечает «Зеркало недели», с марта 1987 года Фарион была кандидатом в члены КПСС, а с апреля 1988-го и до 1989-го года — членом партии. Сама Фарион отрицала это, пишет издание.
Работала лаборантом на кафедре общего языкознания Львовского государственного университета имени Ивана Франко. В 1996 году защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата филологических наук.
В дальнейшем занималась преподаванием, общественной и научной деятельностью. В декабре 2013 года выступила на Майдане. В 2015 году защитила докторскую диссертацию по теме «Общественный статус староукраинского (русского) языка в XIV—XVII вв.». Фарион написала десять монографий, в том числе три в соавторстве, одно руководство и более 150 научных статей и других трудов.