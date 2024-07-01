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ПГУ и ММЗ совместно подготовили 16 молодых специалистов

ПГУ и ММЗ совместно подготовили 16 молодых специалистов
Фото: novostipmr.com

Приднестровский госуниверситет им. Т. Г. Шевченко и Молдавский металлургический завод совместно подготовили 16 молодых специалистов. На торжественном собрании по случаю Дня металлурга им вручили дипломы по специальностям «Электроэнергетика и электротехника», «Технологические машины и оборудование» и «Автоматизация технологических процессов и производств».

Это первый выпуск студентов в рамках пилотного проекта между ПГУ и ММЗ, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба Правительства. В рамках обучения ребята смогли не только получить теоретическую подготовку, но и пройти практику на рабочих местах.

Также на торжественном собрании чествовали металлургов. Многие из них работают на ММЗ порядка 40 лет. Поздравить сотрудников ММЗ приехал первый заместитель председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник. Он отметил, что сегодня завод переживает не лучшие времена. Однако потенциал ММЗ позволяет справиться с этими трудностями и продолжить курс на развитие.

«Потенциал есть, и он есть в каждом, кто работает на металлургическом заводе. Благодаря этому потенциалу, я думаю, ещё много удастся сделать. В конце концов, вот эти длинные серые, черные полосы закончатся, и завод, как часто это делал, покажет, как флагман промышленности Приднестровья может работать и находиться на самых высоких позициях в металлургической отрасли Европы, демонстрируя те показатели, которые мы можем и постоянно демонстрируем», — отметил вице-премьер.

Директор ММЗ Сергей Корнев рассказал, что за последние семь с половиной лет предприятие значительно расширило свой ассортимент материалов. Это стало возможным благодаря усилиям коллектива и поддержке социальных программ, направленных на удержание кадров. Завод активно финансирует медицинские и профилактические программы, а также социальные инициативы, такие как помощь семьям сотрудников и повышение выплат на детей. Руководитель завода подчеркнул, что развитие медицины и забота о сотрудниках остаются приоритетными задачами завода.

«Самый важный вопрос для нас – это наш коллектив. А наш коллектив должен быть обеспечен всем. Поэтому я от всей души хочу вас поздравить с Днем металлурга. Я хочу пожелать вам, конечно же, мира, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и чтобы работало предприятие», — сказал Сергей Корнев.
  • Сегодня, 11:36
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