Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности личного общения с российским диктатором Владимиром Путиным для прекращения войны. Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает korrespondent.net.
"Мы всегда говорили - мы видим, что на втором Саммите мира, если будет готов полностью план и если Россия будет готова проговаривать этот план и договариваться об окончании войны, согласно уставу ООН, и разрешению всех тех кризисов, которые они принесли, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. Будет ли это Путин или не Путин - какая разница, давайте честно", - сказал президент.
Зеленский также подчеркнул, что "если мы хотим окончить войну, то нужно говорить с теми, кто в России все решает".
"Если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, если мир будет объединен вокруг Украины – мы будем говорить с теми, кто в России все решает", – подчеркнул глава государства.
Зеленский сделал заявление по окончанию войны
При поддержке союзников Украина может завершить горячую стадию войны до конца этого года. План будет готов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.
"Я считаю, что если мы будем объединены и будем идти, например, по формату Саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попробовать это сделать до конца этого года", - сказал глава государства.
Зеленский заверил, что "план будет готов". И если Украине удастся завершить горячую стадию, это будет правильно и сильно.
"План должен быть объединен с партнерами. Это будет зависеть от их желания. Чтобы никто "не играл в свои инициативы окончания войны". И это будет зависеть от партнеров, которые потом будут давить на Россию. Чтобы РФ согласилась "садиться и думать об окончании войны", - подчеркнул президент.
Напомним, 15-16 июня состоялся первый Саммит мира в Швейцарии с участием 100 стран и международных организаций.
По его итогам, президент Владимир Зеленский заявил, что второй Саммит мира "будет через месяцы, а не годы" и там будут представители России. Украинский лидер считает, что мероприятие может быть проведено в ОАЭ или Саудовской Аравии.