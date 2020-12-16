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Новые тарифы на общественные парковки в Кишиневе

Новые тарифы на общественные парковки в Кишиневе
Источник фото: gazeta-novosti-zyablikovo.ru

Тарифы будут варьироваться в зависимости от района. Водители смогут выбирать между почасовой оплатой или абонементом на разные периоды: 7, 30, 90, 180 и 365 дней.

Самые высокие цены будут в секторах Центр и Рышкановка, где годовой абонемент может стоить примерно 30 тысяч леев. В настоящее время проект находится на этапе общественного обсуждения, сообщает noi.md со ссылкой  на radiomoldova.md

Так, 7-дневный абонемент на парковку в «Зоне 1», включающей сектора Центр и Рышкановка, может стоить 560 леев. Водители, выбравшие абонемент на 30 дней, будут платить 2400 леев, на 90 дней – 7200 леев, а на 180 дней – 14400 леев. Годовой абонемент в этих районах может стоить 28 800 леев. Стоимость одного часа, предложенная примэрией Кишинева, составляет 20 леев. 

Несколько более низкие тарифы предлагаются для общественных парковок в «Зоне 2», в которую входят сектора Буюканы, Телецентр, Ботаника и Чеканы. Здесь час парковки может стоить 15 леев. Абонемент на 7 дней будет стоить 420 лей; 30 дней – 1800 лей; 90 дней – 5400 леев и 180 дней – 10800 леев. Абонемент на 365 дней в этих секторах может достигать 21 600 леев.

Водители также могут выбрать абонемент на парковку в «Зоне 3», которая включает в себя прилегающие улицы секторов Центр, Телецентр, Чеканы, Буюканы, Ботаника и Рышкановка. Пригороды в эту зону не входят. Таким образом, за час стоянки на этих участках водителям, возможно, придется раскошелиться на 10 леев. 

Абонемент на 7 дней может стоить 280 леев; 30 дней – 1200 леев; 90 дней – 3600 леев и 180 дней – 7200 леев. Годовой абонемент может достигать 14 400 леев. Муниципалитет также предлагает ввести санкции для водителей, которые будут парковаться незаконно – блокировку колес автомобиля. Они могут заплатить в общей сложности 700 леев, если не припаркуют машину в соответствии с установленными правилами. 

В мэрии утверждают, что тарифы направлены на оптимизацию использования парковочных мест и поощрение использования общественного транспорта и других альтернативных видов транспорта.

  • Сегодня, 20:57
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