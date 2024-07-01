21 июля 1992 года в Москве было подписано Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.
Российская Федерация выступила гарантом мира и стабильности на берегах Днестра. Согласно Соглашению, после прекращения огня конфликтующие стороны в семидневный срок отвели в места постоянной дислокации подразделения своих вооруженных сил, боевую технику и вооружение. Между противоборствующими сторонами была образована Зона безопасности, в которую были введены созданные Совместные миротворческие силы. Контроль над осуществлением миротворческой операции и обеспечением режима безопасности был возложен на Объединенную контрольную комиссию, в которую вошли представители Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья. В 1998 году в качестве наблюдателя к миротворческой миссии присоединилась Украина. Местом пребывания Объединенной контрольной комиссии стал город Бендеры, пишет novostipmr.com.
В состав Совместных миротворческих сил вошли военнослужащие от Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровской Молдавской Республики, позже к ним присоединились военные наблюдатели от Украины.
Как отмечает пресс-служба Министерства обороны ПМР, Соглашение от 21 июля 1992 года позволило остановить бессмысленную кровопролитную войну и повернуть жизнь республики в мирное русло.
В необъявленной войне 1990-1992 годов погибли 804 приднестровца. Были ранены почти 1,5 тысячи человек, в том числе и мирные жители. Без вести пропал 91 человек. Многие из них были впоследствии найдены, опознаны и перезахоронены, 40 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. В ходе боевых действий были разрушены 126 приднестровских предприятий, частично уничтожены и полностью разграблены 92, разрушены 1812 домов, частично разрушены 427 квартир, объекты социального назначения. Ущерб исчисляется в сумме, превысившей 10 млрд советских рублей, по состоянию на конец 1992 года.
Приднестровская Молдавская Республика является единственной территорией в Восточной Европе, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.