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Водитель грузовика не проехал под дорожным знаком

Водитель грузовика не проехал под дорожным знаком
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Правонарушение произошло 20 июля на ул. Мира в с. Парканы, примерно в 17:00, передает пресс-центр МВД ПМР.

Водитель 49 лет, управляя грузовым транспортным средством марки «Мерседес», не выполнил требование дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты», продолжил движение и повредил конструкцию.

Водитель привлечён к админответственности по п. 1 ст. 12.17 КоАП ПМР. Он заплатит штраф – 92 рубля. Ко всему, ему предстоит компенсировать расходы на восстановление ограждения.
  • Сегодня, 21:09
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