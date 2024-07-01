Президент США Джо Байден сообщил, что не намерен добиваться переизбрания на выборах главы государства, которые пройдут в ноябре. Соответствующее заявление он разместил в X (ранее Twitter), передает ТАСС.
"Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я уверен, что для партии и страны будет лучше, если я выйду [из гонки] и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока", - проинформировал Байден.
По словам американского лидера, в воскресенье он намерен выступить с обращением в связи с решением выйти из предвыборной гонки. В заявлении Байден перечислил свои успехи на посту президента. При этом он лишь вскользь затронул вопросы, касающиеся внешней политики, утверждая, что США при его администрации "укрепили союзы по всему миру".
Байден также заявил о поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства.
Итоговое решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии, сообщает kommersant.ru
«Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры вице-президента Камалы Харрис от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Дональда Трампа. Давайте сделаем это»,— написал Джо Байден на странице в соцсети X (бывший Twitter).
По данным CNN, Харрис рассматривалась как основной кандидат на замену Джо Байдена, поскольку «она ведет активную кампанию под руководством президента». По словам собеседника CNN, демократам будет важно немедленно объединиться вокруг вице-президента. Еще один источник телеканала сказал, что Харрис в настоящий момент «в какой-то степени проходит прослушивание на пост президента». Также отмечалось, что республиканцы в случае участия Харрис в президентской кампании поднимут вопрос легитимности ее выдвижения, поскольку ее родители родились не на территории США.
Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (Калифорния). В 2019 году Харрис заявила о желании бороться за пост президента США, но на праймериз Демократической партии к концу 2019 года ее поддержка не превышала 10%, и она сняла свою кандидатуру. В начале 2020 года Камала Харрис стала первой в истории чернокожей женщиной—кандидатом в вице-президенты США. 20 января 2021 года Камала Харрис официально заняла этот пост.
Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки
Действующий президент США Джо Байден, заявляя о выходе из президентской гонки, не добавил, "куда именно" он выходит. Об этом написала у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", - отметила дипломат.