По данным Ассоциации аэропортов Румынии, 7 из 10 рейсов не соответствуют расписанию, что означает, что есть риск задержки взлета или посадки самолета. В лучшем случае время ожидания составляет полчаса. Причиной этого являются летняя загруженность и нехватка персонала. Об этом сообщает point.md ссылаясь на moldova1.md
В аэропорту имени Анри Коанды, крупнейшем в Румынии, сегодня днем почти 60 рейсов были задержаны. Некоторые пассажиры были вынуждены ждать более 30 минут, а в более серьезных случаях два рейса были полностью отменены из-за нехватки персонала. Люди жалуются, что задержки рейсов портят им настроение перед отпуском.
«Я не понимаю, зачем они продолжают продавать билеты, если происходит то, что происходит». «Их не волнует, главное, что они получили деньги», - говорят пассажиры.
В некоторых случаях пассажиры, купившие туристические пакеты, сталкиваются с задержками в пункте назначения, что сокращает их запланированный период пребывания.
Отмены рейсов или значительные задержки также нарушают планы туристических агентств в отношении гостиничных бронирований.
«Можно договориться с гостиницей. Билет на самолет критичен. Если с гостиницей чаще всего штрафы меньше, то можно перенести на один день или найти решение на одну ночь, чтобы не потерять дни отдыха. Мы выступаем за создание гарантийного фонда для таких рейсов», - заявил Адриан Войкан, президент Национальной ассоциации туристических агентств.
Задержки и отмены рейсов вызваны интенсивным воздушным трафиком в отпускной период, а также дефицитом персонала, объясняют представители аэропортов.
Давид Чичео, президент Ассоциации аэропортов Румынии, заявил для прессы, что подобная ситуация наблюдается и в других странах, и что показатель в 70 процентов задержанных рейсов характерен для всего европейского континента.