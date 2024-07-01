Более 2000 фермеров и пчеловодов Молдовы зарегистрировались в информационной системе BeeProtect. С помощью этой платформы фермеры оповестили о более чем 1200 обработках сельскохозяйственных культур пестицидами, что значительно способствовало снижению случаев отравлений. BeeProtect была создана в 2023 году в ответ на частые и приносящие убытки случаи отравлений пчел. Система позволяет обмениваться информацией между аграриями и пчеловодами, а также с соответствующими государственными структурами об опрыскиваниях сельскохозяйственных культур средствами защиты растений и удобрениями и о наличии пасек поблизости, сообщается в пресс-релизе Национального агентства по безопасности пищевых продуктов РМ.
В 2024 году, при поддержке Проекта USAID по конкурентоспособности и устойчивости сельской местности, в сотрудничестве с Агентством электронного управления и Службой информационных технологий и кибербезопасности (STISC), Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) обновила и расширила возможности платформы, превратив ее в государственную информационную систему (https://web.beeprotect.md). Теперь она интегрирована с государственными электронными услугами и позволяет автоматическую валидацию пользователя через MPass. Новая система также позволяет мигрировать данные пользователей из предыдущей платформы.
«Более 2000 текущих пользователей представляют менее 10% от числа, которое мы планируем охватить в ближайшие 5 лет. Общее количество потенциальных пользователей оценивается в 20-25 тысяч. Мы надеемся, что со временем все фермеры и пчеловоды станут использовать информационную систему BeeProtect.
Таким образом, они смогут координировать свои действия и избегать отравлений пчел средствами защиты растений и удобрениями. Естественно, для эффективного информирования систему должно использовать как можно больше пользователей», - отметил Александр Манчу, заместитель генерального директора ANSA).
Благодаря новой платформе и молдавские фермеры, и пчеловоды могут просматривать список всех пасек и сельскохозяйственных угодий, на которых планируются работы по обработке, в радиусе 7 км.
«До этого ANSA не располагало механизмом отслеживания случаев отравления пчел. Но теперь, с внедрением BeeProtect, эти данные будут собираться автоматически, и мы сможем более эффективно взаимодействовать с этой проблемой», - добавил Александр Манчу.
Текущая информационная система позволяет инспекторам ANSA мониторить объявления, способствуя оперативному реагированию на подозрения об отравлениях. Благодаря этой новой функции, ANSA сможет действовать в соответствии с Административным кодексом РМ.
«До внедрения системы BeeProtect по всей стране ежегодно регистрировалось около 20 случаев отравления. В 2023 и 2024 годах 1400 зарегистрированных в системе пчеловодов сообщили о 6-7 случаях отравления ежегодно. Тем не менее, остаются и незарегистрированные случаи, так как еще не все используют новую систему», - уточнил Ион Максим, председатель Национальной ассоциации пчеловодов Республики Молдова (ANARM).
Согласно законодательству, информирование через электронную систему за 48 часов до опрыскивания или перемещения пасек обязательно для любого фермера и пчеловода, будь то физическое или юридическое лицо.