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Какой прожиточный минимум за июнь 2024 года

Какой прожиточный минимум за июнь 2024 года
Фото: открытые источники

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился в среднем: для трудоспособного населения – на 0,34%; для пенсионера – на 0,37%; на ребенка – на 1,28%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума вырос на 0,52%, пишет newspmr.com.

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за июнь 2024 года составил 100,16% (июнь 2023 г. – 100,78%).

По сравнению с июнем 2023 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла в среднем: для трудоспособного населения – на 0,34%; на ребенка – на 0,69%, а также снизилась для пенсионера – на 0,48%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,21%.

Согласно расчетам, величина прожиточного минимума за июнь 2024 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 2 094 руб. (2 087 руб. – в мае 2024 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 174 руб. (2 169 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 2 008 руб. (1 998 руб.);
- для пенсионеров – 1 645 руб. (1 639 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 2 056 руб. (2 030 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 781 руб. (1 755 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 217 руб. (2 192 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 945 руб. (1 935 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами из-за увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также роста тарифов на бытовые услуги.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,4% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,9%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,1%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев
  • Сегодня, 11:24
  • DTV
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