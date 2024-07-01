Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился в среднем: для трудоспособного населения – на 0,34%; для пенсионера – на 0,37%; на ребенка – на 1,28%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума вырос на 0,52%, пишет newspmr.com.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за июнь 2024 года составил 100,16% (июнь 2023 г. – 100,78%).
По сравнению с июнем 2023 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла в среднем: для трудоспособного населения – на 0,34%; на ребенка – на 0,69%, а также снизилась для пенсионера – на 0,48%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,21%.
Согласно расчетам, величина прожиточного минимума за июнь 2024 года по социально-демографическим группам населения составила: - для трудоспособного населения – 2 094 руб. (2 087 руб. – в мае 2024 года); - для мужчин от 16 до 59 лет – 2 174 руб. (2 169 руб.); - для женщин от 16 до 54 лет – 2 008 руб. (1 998 руб.); - для пенсионеров – 1 645 руб. (1 639 руб.); - в среднем на одного ребёнка – 2 056 руб. (2 030 руб.); - для детей в возрасте до 6 лет – 1 781 руб. (1 755 руб.); - для детей от 7 до 15 лет – 2 217 руб. (2 192 руб.); - в среднем на душу населения – 1 945 руб. (1 935 руб.)
Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами из-за увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также роста тарифов на бытовые услуги.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,4% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,9%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,1%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.