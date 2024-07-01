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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Фото: novostipmr.com

В период с 12 по 18 июля сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 15 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщает
пресс-центр МВД ПМР.

В Слободзее было выявлено шесть нарушителей, в Тирасполе и Бендерах – по три, в Рыбнице – два, в Дубоссарах – один.

К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 12 из них. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Три водителя отказались проходить медосвидетельствование, за это были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Теперь им грозит штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять нарушителей с помощью беспилотников.

С 15 по 21 июля летательные аппараты с большой высоты зафиксировали 12 нарушений ПДД по республике.

Привлекли к админответственности за выезд на полосу встречного движения девять водителей. Им грозит штраф 552 рубля ПМР или лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.

Трёх автолюбителей привлекли к ответственности за нарушение требований дорожной разметки. Они заплатят штраф 92 рубля ПМР.
  • Сегодня, 08:42
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