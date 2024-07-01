Основные принципы фиксирования и использования вод, а также обеспечение текущего и перспективного планирования рационального использования водных объектов, их восстановления и охраны регламентирует положение, которое представил на рассмотрение Правительства ПМР министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул, пишет novostipmr.com.
Как отметила пресс-служба Правительства, обеспеченность водными ресурсами является ключевым показателем устойчивого развития общества, затрагивая социальные, экономические и экологические аспекты.
Сельское хозяйство является одним из главных потребителей вод, используемых для мелиорации земель, рыборазведения и водоснабжения для производства сельхозпродукции. Сохранение гидрологических ресурсов крайне важно, как и контроль их экологического состояния, для обеспечения стабильной работы агропромышленного комплекса.
«Источников подземных вод больше не становится. Ресурсы истекают. Поэтому необходимо не только их учитывать, но и разрабатывать комплекс мероприятий для того, чтобы эту воду сохранить по максимуму», – подчеркнул председатель Правительства Александр Розенберг.
Как пояснил профильный министр Олег Дилигул, оценка состояния и прогнозирования гидрологического режима вод и их качества будет теперь проводиться эффективнее. Также будет обеспечено более точное перспективное планирование рационального и комплексного использования и охраны водных ресурсов.
Реализация норм Положения позволит своевременно разрабатывать мероприятия по улучшению экологического состояния водных объектов, предотвращая их загрязнение, засорение и истощение.
Постановление «Об утверждении Положения о порядке ведения государственного учета поверхностных и подземных вод на территории ПМР» вступит в силу на следующий день после официального опубликования.