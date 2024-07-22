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В конгрессе США потребовали доказательств того, что Байден жив

В конгрессе США потребовали доказательств того, что Байден жив
Фото: Tom Brenner/Reuters

Конгрессвумен Боберт потребовала от Байдена доказать, что он жив

Президент США Джо Байден должен доказать, что он жив. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявила конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт, сообщает gazeta.ru.

«Я требую доказательств жизни от Джо Байдена сегодня до пяти вечера (0:30 вторника по Москве. — «Газета.Ru»). Он должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что вышел из гонки. Прятаться абсолютно неприемлемо», — написала политик.

22 июля лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор заявил, что симптомы коронавируса у американского лидера почти сошли на нет.

О том, что действующий президент США заразился COVID-19, стало известно 18 июля. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что он неоднократно вакцинирован и болезнь протекает в легкой форме.

Днем позже из-за многочисленных слухов о состоянии Байдена рассказал его лечащий врач Кевин О'Коннор. Он пояснил, что у президента наблюдаются кашель и охрипший голос, пульс и дыхание в норме.

Ранее Байден объявил, что выходит из президентской гонки.

В Белом доме ответили на информацию о том, что Байдена нет в живых

В Белом доме, комментируя слухи о том, что президента США Джо Байдена нет в живых, сообщили, что президент страны 22 июля провел несколько встреч с чиновниками, которые отвечают за безопасность. Президент США заслушал доклад от своего помощника и советника по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл и от советника Джейка Салливана. Обе встречи прошли онлайн.
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