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Оперативная информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за июнь 2024 года

Оперативная информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за июнь 2024 года
Фото: iStock

На сайте Единого Государственного Фонда Социального Страхования Приднестровья была опубликована информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за июнь 2024 года.

Оперативная информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за июнь 2024 года
  • Сегодня, 09:07
  • DTV
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