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В парке Йеллоустоун произошел гидротермальный взрыв

В парке Йеллоустоун произошел гидротермальный взрыв
Фото: National Park Service is licensed under public domain


Гидротермальный взрыв произошел в национальном парке Йеллоустоун, об этом сообщается на сайте самого парка, передает ТАСС.

Как отмечается в пресс-релизе, никто не пострадал, однако масштаб ущерба от такого взрыва пока не известен. Пресс-служба парка указывает, что взрыв не отразился на вулканической системе, также подчеркивается, что такое явление не является редким.

"Гидротермальные взрывы, представляющие собой эпизоды внезапного превращения воды в пар, как известно, трудно предсказать", — заявила Геологическая служба США в соцсетях.

Организация сравнила извержения со скороваркой, добавив, что "они могут вообще не подавать предупреждающих знаков".

В социальных сетях пользователи опубликовали видео большого водяного столпа, вырывающегося из-под земли, который быстро заволок место извержения.


  • Сегодня, 09:12
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