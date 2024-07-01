Фото: National Park Service is licensed under public domain
Гидротермальный взрыв произошел в национальном парке Йеллоустоун, об этом сообщается на сайте самого парка, передает ТАСС.
Как отмечается в пресс-релизе, никто не пострадал, однако масштаб ущерба от такого взрыва пока не известен. Пресс-служба парка указывает, что взрыв не отразился на вулканической системе, также подчеркивается, что такое явление не является редким.
"Гидротермальные взрывы, представляющие собой эпизоды внезапного превращения воды в пар, как известно, трудно предсказать", — заявила Геологическая служба США в соцсетях.
Организация сравнила извержения со скороваркой, добавив, что "они могут вообще не подавать предупреждающих знаков".
В социальных сетях пользователи опубликовали видео большого водяного столпа, вырывающегося из-под земли, который быстро заволок место извержения.