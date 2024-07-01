Чтобы задержать похитителя музейных экспонатов, бендерским оперативникам потребовалось меньше суток.
Выяснилось, в среднем вагоне Музея революционной, боевой, трудовой славы железнодорожников побывал 16-летний подросток из Тирасполя. Молодой человек в Бендерах гостил у друга на выходных. Днём гулял в центре и заинтересовался, как сам говорит, «советским поездом». Захотел посмотреть, что там внутри, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В вагон попал через окно. Стекло разбил камнем, который нашёл поблизости. Сначала оказался в комнате сотрудников. Там на столе были электрочайник и чужой бейджик. Первый понравился, взял себе.
Оттуда пошёл гулять по вагонам, рассматривать экспозиции. На память решил взять бинокль, часы и фонарик (вещи участников Ясско- Кишинёвской операции). Покинул музей тайный посетитель очень скоро тоже через окно.
Часы и фонарик «исследователь» разобрал сразу – в кустах, недалеко от «советского поезда». С чайником и биноклем отправился домой. Там трофеи изучать продолжил, теперь уже разобрав бинокль.
Сейчас похищенные из музея экспонаты, хоть и не в первоначальном виде, милиционеры изъяли. Продавать их подросток не собирался, разве что, просто хотел посмотреть, что внутри.
Теперь с «исследователем» работают правоохранители. По факту кражи возбуждено уголовное дело.