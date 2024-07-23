Dnestr.TV

 
0

Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов

Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов
Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV8 заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении уклонистов, особенно тех, которым было отказано в предоставлении убежища на территории республики, сообщает ria.ru.

"К сожалению, законодательство и правовая база, которая существует по вопросам беженцев в Европе и Молдавии, не была адаптирована под ситуацию, с которой столкнулась Украина… С Молдавией у нас есть определенный диалог о так называемых уклонистах", - заявил Шевченко.

Он отметил, что это сложная тема, поскольку невозможно точно узнать, сколько именно человек нелегально попали в Молдавию. Дипломат пояснил, что данные разных ведомств по этому вопросу сильно отличаются.

"Условно говоря, у нас есть сто человек, которые, по данным Пограничной полиции, незаконно перешли границу, 90 из них Молдавия предоставила статус беженца. А оставшиеся 10, которым отказали? Где они? На каких основаниях они остаются в Молдавии? Я предлагаю молдавским коллегам разбить одну большую проблему (уклонистов - ред.) на несколько маленьких и решать их последовательно", - сказал посол.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. «Детская опера ...
  • В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам
  • Главы государственных администраций проинформировали Пр ...
  • Итоги реализации программ в сфере экологии и сохранения ...
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. «Детская опера ...
  • В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам
  • Главы государственных администраций проинформировали Пр ...
  • Итоги реализации программ в сфере экологии и сохранения ...
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна