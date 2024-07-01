Флюорообследование – остается одной из важнейших профилактических мер в борьбе против туберкулеза и заболеваний сердца и легких. На протяжении последних лет специалистами отрасли организованы выезды мобильного флюорографа в населенные пункты, где нет возможности пройти обследование в медицинском учреждении по месту жительства.
Так, Тираспольский центр амбулаторно-поликлинической помощи только за 6 месяцев текущего года, в рамках флюорообследования, осмотрел 39 588 человек, среди них 9913 - сельские жители.
Выявлено: 489 случаев пневмонии; 54- туберкулеза и 103 случая онкозаболеваний, сообщается на сайте Министерства здравоохранения..
Напоминаем, что выезды мобильного флюорографа организованы во всех районах республики. График можно уточнить в медицинском учреждении по месту жительства.
Сегодня, и до 2 августа, бесплатное обследование можно пройти в столичной поликлинике №5 по улице Шевченко.
Минздрав призывает внимательно относится к своему здоровью и здоровью своих детей: делать вакцину БЦЖ для детей, проводить массовую туберкулиновую диагностику (реакция Манту) и обязательные ежегодные флюорографические исследования с 15-летнего возраста. Будьте здоровы!