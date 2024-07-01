В ходе заседания Правительства Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник представил законопроекты, направленные на развитие и совершенствование деятельности возобновляемых источников энергии, правового регулирования указанной деятельности на территории ПМР, а также внедрения инновационных подходов и мер, используемых мировым сообществом. Изменения и дополнения разработаны в Закон «Об электроэнергетике» и Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», сообщает пресс-служба Правительства.
По инициативе высшего органа исполнительной власти в Законе «Об электроэнергетике» могут предусмотреть возможность генерации электроэнергии из возобновляемых источников как юридическим, так и физическим лицам для собственного потребления. При этом получать для этого лицензию не будет необходимости. Этот момент отражен также в законопроекте «О внесении изменения в Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Если же говорить о генерирующих организациях, работающих по лицензии, то в целях снижения административного барьера предлагается ограничение по генерированию мощности в 100 киловатт производителям электроэнергии из возобновляемых источников для продажи изменить на 500 киловатт. Как пояснил Сергей Оболоник, принятие этих законопроектов создаст предпосылки для обеспечения и улучшения уровня услуг по энергоснабжению, а также формирования тенденций, содействующих минимизации системных экологических и экономических издержек.
«Увеличение использования энергии из возобновляемых источников совместно с энергосбережением и повышением энергоэффективности является частью важного комплекса мер, необходимых для сокращения выбросов, в том числе парниковых газов, и выполнению текущих требований по энергетической и экологической повестке. Также это имеет большое значение для обеспечения безопасности энергоснабжения, стимулирования энергетического развития и внедрения инноваций. Дополнительно отмечу, что Приднестровье с ноября по апрель сталкивается с большими ограничениями в части потребляемой энергии. Связано это с объективными внешнеполитическими факторами», — рассказал докладчик о социально-экономических последствиях принятия представленных проектов законов.
В свою очередь Председатель Правительства Александр Розенберг выразил мнение, что сегодня единственный способ обеспечить себе независимую электрогенерацию – это использовать энергию воды, солнца и ветра.
«Пока мы используем только воду в Днестре. Но тенденция такова, что ситуация на энергетическом рынке остается нестабильной. По этой причине такие вещи как генерация из возобновляемых источников – необходимая перспектива», — подчеркнул Премьер, напомнив, что именно Правительство инициировало внедрение в законодательное поле республики понятия возобновляемая электроэнергетика и продвигает эту идею.
«Мировая практика показывает, что определенные бытовые нужды легко можно обеспечить за счет возобновляемых источников энергии. К тому же это приведет к появлению так называемых «ферм», которые будут производить электроэнергию, а значит появятся и новые рабочие места. Также каждый для личных нужд может установить и эксплуатировать без всяких вопросов», — отметил Премьер.
Кроме того, Александр Розенберг говорил о перспективах развития возобновляемой энергетики, производственном потенциале отечественных предприятий, способных наладить выпуск комплектующих для генерирующих установок, а также необходимости вливаться в единый рынок электроэнергии.
На данном этапе предложения Минэкономразвития поддержали на площадке Правительства. Затем пакет документов передадут для изучения и принятия окончательного решения в Верховный Совет.