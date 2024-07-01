С начала года городской суд Тирасполя вынес два решения по делам, связанным с приобретением, хранением и транспортировкой подакцизных товаров в особо крупном размере, которые были незаконно перемещены через таможенную границу ПМР.
Первый факт был выявлен оперативными подразделениями Государственного таможенного комитета в сентябре прошлого года. Ранее судимый житель г. Тирасполь перевозил в багажном отделении своего автомобиля сигареты производства РМ в количестве 4 500 пачек, незаконно перемещенные через границу ПМР без уплаты таможенных платежей. Правда, мужчина пытался убедить таможенников и следственные органы, что 6 запакованных коробов по 750 пачек сигарет нашёл в районе лесопосадки г. Бендеры. Доказательств тому не нашлось. Общая сумма подакцизного товара согласно заключению о рыночной оценке сигарет – 58 500 рублей ПМР, что составило крупный размер, сообщается на сайте ГТК ПМР.
Следственные органы Управления СК г. Тирасполь, завершив расследование уголовного дела, передали его на судебное рассмотрение. В марте 2024 г. Тираспольский городской суд признал вину обвиняемого, установив ему срок лишения свободы – 1 год и 10 мес.
Факт второй. В апреле текущего года в г. Слободзея сотрудники ГТК остановили в целях осуществления контроля транспортное средство. В ходе осмотра была выявлена подакцизная табачная продукция РМ (более тысячи пачек сигарет), на которую отсутствовали документы, подтверждающие законность перемещения через таможенную границу ПМР. Еще более 6 тыс. пачек были изъяты из гаража, где товар хранился. Вся партия сигарет стоимостью 200 480 рублей ПМР была у владельца изъята. В своих показаниях подследственный придерживался версии приобретения товара на территории Приднестровья у неизвестных лиц.
Ему также было инкриминировано совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.171-1 УК ПМР (приобретение, хранение и транспортировка подакцизных товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу ПМР, в особо крупном размере). На этапе предварительного расследования к обвиняемому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Недавно судебные органы приняли в отношении этого гражданина следующее решение – лишение свободы на срок 3 года и 4 месяца.
Государственный таможенный комитет ПМР констатирует, что оперативными подразделениями ГТК еженедельно выявляется до десяти и более фактов пользования, приобретения, хранения либо транспортировки табачной продукции, незаконно ввезенной на территорию Приднестровья. Ввиду незначительного количества товара к нарушителям применяются нормы КоАП ПМР (ст.16.18) – штрафные санкции. Когда же речь идет об особо крупном размере или если эти деяния совершены после наложения административного взыскания за такие же нарушения, действия лиц квалифицируются уже уголовным законодательством и наказываются штрафом в размере от 2500 (двух тысяч пятисот) до 5000 (пяти тысяч) расчетных уровней минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок от 3 (трех) до 5 (пяти) лет.