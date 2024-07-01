Президент России отметил, что у сторон есть возможность поговорить по всему комплексу двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин накануне вечером в Кремле провел встречу со своим коллегой из Сирии Башаром Асадом, передает ТАСС.
"Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть", - поприветствовал Путин Асада.
"У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Мы не виделись давно уже", - добавил президент РФ.
До этого российский и сирийский лидеры встречались в Кремле 15 марта 2023 года, их переговоры продлились три часа. По телефону Путин и Асад созванивались 23 марта текущего года. Тогда Асад решительно осудил теракт в "Крокус сити холле", подчеркнув, что сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа.
Беседа Асада и Путина продолжалась почти три часа. Переговоры проходили в двух форматах: сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет, сообщает rbc.ru.
Асад на встрече с Путиным выразил поддержку военной операции на Украине, а также поблагодарил все российские министерства за помощь в ликвидации последствий землетрясений в Сирии и эвакуации раненых. По его словам, участие россиян помогло уменьшить ущерб и количество жертв подземных толчков.
Стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами, а также способы расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает сирийское госагентство SANA.
Одновременно в Москве также прошли переговоры глав Минобороны России и Сирии Сергея Шойгу и Али Махмуда Аббаса, а также министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Фейсала Микдада. Шойгу и Аббас обсудили ситуацию в Сирии, вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также борьбу с терроризмом.
Лавров и Микдад обменялись мнениями об обстановке в мире. Они констатировали «совпадение оценок нынешнего состояния международных отношений как глобального столкновения сил, выступающих за суверенитет и равноправие всех государств, с геополитической гегемонией коллективного Запада, начинающего терять свои позиции в современном мире», сообщили в МИД России.